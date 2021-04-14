Нацпроект «Туризм» профинансируют на сотни миллиардов рублей

Дотации на федеральный проект «Туризм» могут составить несколько сотен миллиардов рублей. Об этом рассказал президент объединения предпринимателей «Деловая Россия» Павел Титов в разговоре с «ФедералПресс».

«Какими будут ключевые целевые показатели и KPI мы пока не до конца понимаем, но очевидно, что добиваться этого будут усилиями частного сектора. Нацпроект нацелен на поддержку предпринимателей, работающих в этой сфере. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, но окончательная сумма еще в процессе обсуждения», — заявил он.

Титов добавил, что нацпроект планирует поддерживать туристическую инфраструктуру и программу льготного кредитования бизнеса. Данные меры, по его словам, возымеют большое значение при постройке гостиниц, которые зачастую начинают окупаться только через значительный временной промежуток.

По его мнению, отрасль станет привлекательной для финансирования.