Эксперт Прасов рассказал о необычных направлениях туризма

Туристический бизнес в России развивается все активнее. Сейчас в стране можно отправиться поиграть в гольф или принять участие в гастрономическом туре. Такой информацией поделился вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Гольф-туризм становится популярным. Люди, даже не обладая какими-то серьезными деньгами, уже ездят в такие поездки по родной стране», — рассказал специалист.

Эксперт рассказал также, что многие люди отправляются в Москву в гастрономические туры. В городе можно посетить ряд ресторанов со звездами «Мишлен».