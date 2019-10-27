Найдены самые недорогие такси из аэропортов

Аналитики сервиса изучили предложения более чем в 140 аэропортах мира. За основу были взяты цены на такси до центра города, указанные на официальных сайтах воздушных гаваней. Оказалось, что московские цены существенно гуманнее, чем в некоторых других столицах планеты.

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Самое дорогое такси найдено в Токио. Чтобы доехать из аэропорта Норита в центр японской столицы, придется раскошелиться на 14 тысяч рублей. Лояльнее относятся к туристам в Осло и Рейкьявике: дорога из аэропортов этих столиц к центру города обойдется в 7,1 тысячи рублей, что вдвое дешевле, чем в Японии.

Из воздушных гаваней до центра Ниццы, Лондона и Вашингтона таксисты могут доставить за 6,4 тысячи рублей. Из аэропортов Парижа и Сеула до центра города можно доехать за смешные три, максимум четыре тысячи рублей.

Из 140 аэропортов Москва расположилась примерно в середине списка, рядом с Ханоем, Абу-Даби, Сингапуром, Веллингтоном, а также Прагой, Братиславой и Белградом. Средний чек за поездку в этих городах составляет 20 евро или до 1,5 тысячи рублей.

Бюджетнее всего можно доехать до центра города из аэропорта Ташкента — всего за 142 рубля. Чуть дороже обойдется такси до центра Душанбе: в 213 рублей.