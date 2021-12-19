Найдена многоножка, у которой больше тысячи ног

Биологи, изучавшие австралийские пещеры, обнаружили там первый известный теперь человеку вид многоножек, у которой 1306 ног. У нее длинное тонкое тело, с помощью него и обилия ног создание может спокойно лазить по трещинам в камнях.

«Я пересчитал [ноги] три раза, и это заняло около часа», — процитировал одного из биологов журнал Scientific Reports. Новый вид исследователи поименовали как Eumillipes persephone, в честь Персефоны — древнегреческой богини подземного мира. Предыдущей рекордсменкой оказалась калифорнийская Illacme plenipes, у которой насчитывалось до 750 ног.

«Новые» многоножки живут в пещерах до 60 метров глубиной, в то время как большинство их «родственников» обитают ближе к поверхности.

Ранее самое старое чернильное перо нашли во время раскопок в Ирландии. Стержень ручки сделан из полой птичьей кости, наконечник — из бронзы. Ученые отметили, что в XI веке, когда, судя по всему, была сделана ручка, грамотность еще была редкостью. Вероятно, ей пользовался придворный писчий.