Находящиеся на территории Молдавии и Украины россияне могут вернуться в страну через Румынию. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Граждане РФ, следующие из Украины и Молдавии, могут воспользоваться возможностью возвращения в Россию через Румынию. Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что для возвращения в домой россияне должны будут показать паспорт и авиабилет во время прохождения пограничного контроля. Эти документы подтвердят транзитный проезд.

«Таким образом, российские граждане могут беспрепятственно въехать на территорию Румынии из Украины или Молдовы и затем совершить авиаперелет в третье государство, которое не закрыло свое воздушное пространство для российских самолетов», — отметила глава Ростуризма.

При возникновении каки-либо проблем она посоветовала обратиться за помощью в консульский отдел посольства России в Румынии.

Ранее авиакомпания Royal Flight объявила о прекращении полетов из России. При этом перевозчик отметил, что продолжит вывозить российских туристов из других стран.