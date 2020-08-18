Он считает, что в Турцию лететь не стоит, так как там высокая вероятность заразиться коронавирусом.

«Любой человек имеет право куда-то ездить. Турция — одно из самых популярных мест. Однако сейчас такое время, что в первую очередь нужно думать о своей безопасности, о безопасности близких. С этой точки зрения, ездить за рубеж очень рискованно. Надо потерпеть. Лучше отдыхать в России и то, соблюдая все меры предосторожности», — поделился депутат.

Татьяна Кусайко, член Совета Федерации РФ, согласна с мнением Тумусова. Она считает, что сейчас отличное время для того, чтобы заняться внутренним туризмом. Однако и в этом случае не стоит забывать о соблюдении мер безопасности.