18 августа 2020, 15:37
«Надо потерпеть». Депутат Тумусов — об отдыхе россиян в Турции
Федот Тумусов, депутат Госдумы, в беседе с ИА Nation News рассказал, что россияне должны в первую очередь думать о безопасности, выбирая место для отдыха.
Он считает, что в Турцию лететь не стоит, так как там высокая вероятность заразиться коронавирусом.
«Любой человек имеет право куда-то ездить. Турция — одно из самых популярных мест. Однако сейчас такое время, что в первую очередь нужно думать о своей безопасности, о безопасности близких. С этой точки зрения, ездить за рубеж очень рискованно. Надо потерпеть. Лучше отдыхать в России и то, соблюдая все меры предосторожности», — поделился депутат.
Татьяна Кусайко, член Совета Федерации РФ, согласна с мнением Тумусова. Она считает, что сейчас отличное время для того, чтобы заняться внутренним туризмом. Однако и в этом случае не стоит забывать о соблюдении мер безопасности.