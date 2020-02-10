Надеть жилет и смотреть на море. Как обезопасить себя во время экскурсии на катере

Туристы, которые отправляются на прогулку на катерах в Таиланде, должны обязательно надевать спасательные жилеты и не ходить по палубе во время движения. Об этом «360» рассказал русский гид на Пхукете Владимир Безруков.

«Единственное требование: на время движения надеть спасательный жилет. Больше специализированных требований к людям нет. Все остальные требования относятся к капитану катера, к команде. Это их внутренние профессиональные моменты. Нас заставляют надевать жилеты, это много лет требуют. Еще во время движения катера нельзя ходить по нему», — рассказал Безруков.

По его словам, пассажиров знакомят с техникой безопасности сопровождающие. На каждом судне обязательно должен быть англоговорящий сотрудник или даже русский переводчик.

«Один говорит на английском, другой то же самое говорит на русском. После проведения инструктажа катер выходит в море. До остановки, где вам предложат выйти на берег, вы просто сидите и смотрите на море», — отметил Безруков.

Он рассказал, что катеров, которые возят туристов, на Пхукете много, это довольно распространенный бизнес.

Утром 10 февраля на побережье Пхукета столкнулись два катера. Один из них вез на экскурсию туристов из России. По словам представителей посольства РФ, в аварии погибли двое детей, больше 20 человек оказались в больницах.