«Надеемся, это не ложная тревога». Рейсы из Турции начали вылетать в Россию после задержек

Рейсы из Турции начали вылетать в Россию после задержки на двое суток. Об этом «360» сообщили туристы, чьи самолеты не отправились вовремя.

«Новости отличные. Авиакомпания „Победа“ объявила посадку. Нам назначили гейт, и мы сейчас спустились в него. Посадка еще не началась, но мы собрались и ждем. Надеюсь, это не ложная тревога и мы наконец-то сегодня улетим. Погода солнечная и хорошая, думаю, снег достаточно расчистили для того, чтобы самолет мог взлететь», — описала происходящее одна из пассажирок.

Другая пассажирка, чей самолет должен был вылететь еще позавчера, рассказала, как ей с попутчиками пришлось провести время. По ее словам, одну ночь они провели в аэропорту, а другую — в отеле, откуда их снова отвезли в аэропорт. Их вылет назначили на 13:10.

О том, что россияне в Турции стали заложниками непогоды, стало известно из соцсетей. Некоторые туристы прилегли отдохнуть прямо на лентах багажа. Всего из Турции не смогли вовремя вернуться домой примерно две тысячи человек, а у некоторых не получилось даже доехать до аэропорта.