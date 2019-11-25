Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за нехватки снега

Перенос даты открытия произошел в связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс к планируемой ранее дате.

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«Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже», — приводит агентство сообщение АО «Курорт «Эльбрус».

На сайте курорта 14 ноября сообщалось, что официальное открытие 50-го юбилейного горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 30 ноября, однако уже тогда сотрудники курорта отмечали, что эта дата может быть сдвинута в случае сохранения аномально теплой погоды.

Для тех туристов, которые уже забронировали билеты и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на станции «Мир» выступят ди-джеи из Краснодара. При этом отмечается, что канатная дорога будет работать в обычном режиме.