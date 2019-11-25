  • Начало горнолыжного сезона на Эльбрусе отложили из-за нехватки снега

    25 ноября 2019, 22:18

    Валерия Шафирко

    Открытие нового горнолыжного сезона на Эльбрусе, которое было запланировано на 30 ноября, перенесено на более поздний срок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на АО «Курорт «Эльбрус».

    Перенос даты открытия произошел в связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс к планируемой ранее дате.

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    «Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже», — приводит агентство сообщение АО «Курорт «Эльбрус».

    На сайте курорта 14 ноября сообщалось, что официальное открытие 50-го юбилейного горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 30 ноября, однако уже тогда сотрудники курорта отмечали, что эта дата может быть сдвинута в случае сохранения аномально теплой погоды.

    Для тех туристов, которые уже забронировали билеты и собираются провести выходные в Приэльбрусье, на станции «Мир» выступят ди-джеи из Краснодара. При этом отмечается, что канатная дорога будет работать в обычном режиме.