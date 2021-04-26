Власти не исключили продления запретов на полеты в Турцию

Российским туроператорам не стоит продавать путевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня. Лучше дождаться особого распоряжения российских властей. Как сообщил «Интерфакс», об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что эпидемическая ситуация в Турции и Танзании остается тяжелой. Официальная Анкара ввела комендантский час и ограничила перемещение внутри страны.

Оперативный штаб продолжает мониторить ситуацию, и окончательное решение о снятии приостановке авиасообщения после 1 июня пока не принято.

Голикова отметила, что для возобновления продажи путевок лучше дождаться возобновления полетов, которое произойдет после стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Это очень важно, поскольку это финансовые ресурсы наших граждан и с ними нужно быть максимально аккуратными», — заявила вице-премьер.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Сохранилось только два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. Причиной такого решения стал резкий рост новых случаев заражения коронавирусом, в том числе новыми штаммами, в популярных у российских туристов странах.

Для отдыхающих сейчас в Турции россиян организуют специальные рейсы. После возвращения домой туристам нужно дважды сдать тест ПЦР. Такое требование принял Роспотребнадзор, чтобы исключить появление в стране новых штаммов коронавируса.