Туроператоры оценили спрос россиян на поездки

В результате реализации отложенного спроса и действия программы кэшбека на путешествия внутри страны в марте продажи туроператоров превысили уровень 2019 года. Самым востребованным зарубежным направлением является Турция, но коронавирусные ограничения могут привести к коллапсу рынка.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование, продажи организованных туров в марте превысили на 24% показатели 2019 года. В минувшем январе было забронировано на 56% больше туров, чем двумя годами ранее.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов уточнил, что, продажи по всем туристическим направлениям увеличились в 2,5 раза. Сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин сообщил изданию, что общий объем бронирований сейчас составляет 80% от докризисного.

При этом основным направлением остается Турция. В марте на ее долю пришлось 59% всех продаж. В марте 2019 года она составляла 36%.

Однако представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева предположила, что россияне боятся ухудшения эпидемической обстановки в стране. Количество заболевших увеличилось «взрывным» образом. Большая часть ввозных случаев приходится на Турцию. Поэтому россияне стали чаще обращаться в колл-центры с вопросом об аннулировании тура в случае запретов на вылеты в Турцию.

Большая ясность в этом вопросе, скорее всего, появится после совещания в правительстве, назначенном на 9 апреля.

По мнению директора Центра туризма Академии общественных наук Китая Сун Жуй, для восстановления глобального туризма необходимо достигнуть популяционного иммунитета, ввести грамотные профилактические меры и нужно согласовать взаимнопризнаваемые «коды здоровья».