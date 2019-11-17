Стало известно, смогут ли россияне полететь прямыми рейсами в Египет на Новый год

«Возобновление прямого авиасообщения с египетскими курортами в преддверии сезона новогодних туров вновь откладывается. Говорить о возвращении российских чартеров в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха до конца года не приходится», — приводит агентство слова своего собеседника. При этом он отметил, что данный вопрос вновь будет обсуждаться лишь в 2020 году.

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Аэропорты курортов Египта, несмотря на реконструкцию, все еще не отвечают российским стандартам безопасности, объяснил собеседник агентства.

Он также отметил, что Египет проделал масштабную работу по переоснащению систем безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха. Однако российские эксперты по авиабезопасности, после посещения терминалов с инспекцией, отметили ряд недочетов. Именно они заставили экспертов из России усомниться в достаточности предпринятых мер, сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что египетская сторона только выборочно выполнила условия Москвы в части обеспечения антитеррористической безопасности россиян. Также российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы в результате теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года.

На борту воздушного судна находились 224 человека, в основном это были российские граждане. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.