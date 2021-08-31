На горнолыжные курорты в России намерены потратить почти 65 миллиардов рублей

На реализацию мер в рамках Концепции развития горнолыжного туризма в России до 2035 года объем госрасходов может составить 64,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на разработанный Ростуризмом проект документа.

Как отмечается, документ направлен на рассмотрение отдельным регионам. Речь идет о популяризации горнолыжного туризма, разработке специальных программ, нормативно-правовом обеспечении, создании методики оценки качества услуг.

По мнению властей, это позволит увеличить долю россиян, которые катаются на горных лыжах и сноуборде, а также довести внутренний туристический поток на зимние курорты до 2,5 миллиона человек.

Внутренний туризм в России набирает популярность — это связано и с закрытием границ, и с развитием туристических точек. Дагестан и в целом Северный Кавказ в текущем году выстрелил с огромным приростом туристов, в сравнении с предыдущими годами, отметил представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Также пользуется спросом Калининградская область, которая до пандемии была очень популярна и у иностранных туристов.