Мыс Любви и Ворота совести. Что посмотреть в Удмуртии за тысячу рублей

Портал продолжает рассказывать про интересные и красивые места республики, которые попали на интерактивную карту даур.рф.

Мемориал в честь воинов-земляков «Крылья»

Этот мемориал считается крупнейшим в Приволжском федеральном округе. Он посвящен воинам-землякам. С него открывается вид на Каму.

Часовня Николая Чудотворца и храм целителя Пантелеимона

С колокольни храма целителя Пантелеимона можно любоваться на село Каракулино.

Культовое учреждение возведено в 2006 году на месте бывшего деревянного храма Иоанна Кронштадтского. Часовню Николая Чудотворца построили в 1907-м. Она стоит на месте бывшей базарной площади.

К церкви и часовне вы подойдете после спуска от мемориала к Каме.

Природный парк «Усть-Бельск»

Для гостей оборудовали смотровую площадку и экотропу протяженностью три километра. Вход на нее украшен деревянной статуей Лесного царя и воротами совести. По легенде, проходя сквозь них в первый раз, можно очиститься от всех своих грехов.

Посещение бесплатное.

От Каракулино до Усть-Бельска нужно проехать 25 километров — в сторону Зуевых Ключей.

Мыс Любви

Легенду ему не посвятили, но оттуда открываются живописные виды на Каму.

Чтобы добраться до достопримечательности, нужно проехать от Усть-Бельска до Мыса. Это чуть больше 20 километров.