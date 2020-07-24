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    24 июля 2020, 15:07

    Мыс Любви и Ворота совести. Что посмотреть в Удмуртии за тысячу рублей

    Алена Макаренко

    Если у вас есть в кармане тысяча рублей и вы находитесь в Каракулинском районе Удмуртии, можно посмотреть уникальный мемориал, экотропу с Лесным царем и мыс Любви. Об этом сообщил сайт IZHLIFE.
    Мыс Любви и Ворота совести. Что посмотреть в Удмуртии за тысячу рублей

    Портал продолжает рассказывать про интересные и красивые места республики, которые попали на интерактивную карту даур.рф.

    Мемориал в честь воинов-земляков «Крылья»

    Этот мемориал считается крупнейшим в Приволжском федеральном округе. Он посвящен воинам-землякам. С него открывается вид на Каму.

    Часовня Николая Чудотворца и храм целителя Пантелеимона

    С колокольни храма целителя Пантелеимона можно любоваться на село Каракулино.

    Культовое учреждение возведено в 2006 году на месте бывшего деревянного храма Иоанна Кронштадтского. Часовню Николая Чудотворца построили в 1907-м. Она стоит на месте бывшей базарной площади.

    К церкви и часовне вы подойдете после спуска от мемориала к Каме.

    Природный парк «Усть-Бельск»

    Для гостей оборудовали смотровую площадку и экотропу протяженностью три километра. Вход на нее украшен деревянной статуей Лесного царя и воротами совести. По легенде, проходя сквозь них в первый раз, можно очиститься от всех своих грехов.

    Посещение бесплатное.

    От Каракулино до Усть-Бельска нужно проехать 25 километров — в сторону Зуевых Ключей.

    Мыс Любви

    Легенду ему не посвятили, но оттуда открываются живописные виды на Каму.

    Чтобы добраться до достопримечательности, нужно проехать от Усть-Бельска до Мыса. Это чуть больше 20 километров.

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