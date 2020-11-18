«Мы и так боремся за каждого клиента». Сибирских туроператоров испугало предложение ввести курортный сбор

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор во всех регионах России. Однако туроператоры не согласны с таким нововведением. Увеличение цены на путевки может спугнуть туристов.

Директор туристической компании «Лукоморье», которая специализируется на турах в Карелию, Ольга Лукина рассказала «360», что внутренние путешествия станут дороже. И вообще в целом Россию сложно назвать именно курортной страной.

«Карелия получает северные надбавки за, так скажем, тяжелые природные условия, за отсутствие лета, солнца и так далее. Получается не совсем верно: с одной стороны, мы будем брать с туристов курортные надбавки, а с другой — ни о каком курорте здесь речи не идет. У нас есть лишь один курорт — „Марциальные воды“, но и он скорее локальный. Там есть уникальная вода, которую нашли еще при Петре I. Но наличие одного курорта, основанного на трех источниках, не говорит о том, что нужно делать курортный сбор для всей республики, часть которой входит в Арктическую зону РФ», — объяснила Ольга Лукина.

Также директор турфирмы сомневается, что удастся наладить сбор с точки зрения администрирования. Неясно, кто именно займется этим, как и куда пойдут деньги. Она напомнила, что похожие сборы уже были в Советском Союзе, но их отменили не просто так.

«Российский союз туриндустрии, другие объединения туроператоров российских, они все говорят: это преждевременно. В 2018 году несколько регионов ввели курортный сбор в качестве эксперимента. Некоторые сразу на старте из него вышли. Например, Крым заявил, что не готов к этому», — пояснила Лукина.

Эксперимент с курортным сбором должен был показать, насколько рентабельна эта опция. А также наладить сам механизм сбора денег. И лишь после всех выводов можно вводить поэтапно в регионах, где более-менее благоприятные погодные условия.

«Но ни в коем случае не на Севере. Мы и так тут боремся за каждого клиента. Понятно, если они введут сбор в том же Крыму. Это действительно курорт. А в Карелии, я сомневаюсь, что он нужен. Если его сделают маленьким, то смысл вообще пропадает, административных расходов будет больше. А если большой, то наши и так недешевые путевки станут еще дороже», — добавила Ольга Лукина.

Из-за повышения цены люди, у которых не было возможности путешествовать, окончательно «осядут на своих дачах». Кроме того, уверена Лукина, будет загублен детский туризм, потому что сбор придется платить за каждого члена семьи.

«Я считаю, что это преждевременно и не должно касаться всех регионов РФ. Вы спросите, сколько солнечных дней в году в Карелии, — это же слезы. Плюс есть вероятность, если введут сбор, то отменят северные надбавки. Мы же официально станем курортом. Понятно, что это благая цель, деньги можно потратить на инфраструктуру, улучшение парков, дорожек, набережных. Но, с другой стороны, мы отсекаем категорию туристов, которые совсем малоплатежны. И тогда будут проблемы у внутреннего туризма, за который сейчас все так ратуют и борются», — заключила Лукина.

Тем временем Алексей Зарецкий, генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, посчитал, что туристический сбор, который могут попросить заплатить, путешественники и не заметят вовсе. Все дело в том, что многие россияне привыкли тратиться на отдыхе и заранее копят деньги, чтобы не отказывать себе ни в чем.

«Более того, если средства, полученные с курортного сбора, будут грамотно потрачены на развитие туристической инфраструктуры — это будет очень полезно для развития российского туризма. Многие россияне побывали за границей и могут сравнить комфорт зарубежного отдыха с тем, что они получают в России. И многие понимают, что в нашей стране недостаточно развита именно туристическая инфраструктура. На примере Красной Поляны и Сочи можно сказать, что в России возможно создание курорта европейского уровня, но для этого нужны средства. Если, допустим, в регионы пойдут инвестиции и как результат появятся более привлекательные условия для отдыха, то туристы станут туда чаще ездить, независимо от наличия или отсутствия курортных сборов», — уточнил Зарецкий.

Валентина Матвиенко указала, что сбор будет составлять около 50 рублей с человека. Она уверена, что это не скажется на стоимости путевок. Кроме того, такие сборы — это мировая практика.