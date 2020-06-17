17 июня 2020, 12:19
Музей в Севастополе вернется к работе 18 июня
Севастопольский историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» возобновит работу 18 июня. С этого дня его снова смогут посещать гости и жители города. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
С 18 июня возвращаются экскурсии к памятникам, во время которых расскажут историю древнего города.
Сотрудники музея сейчас занимаются благоустройством территории, чтобы всем посетителям было комфортно находиться в Херсонесе. В учреждении соблюдены всех меры безопасности.