Музей в Севастополе вернется к работе 18 июня

С 18 июня возвращаются экскурсии к памятникам, во время которых расскажут историю древнего города.

Сотрудники музея сейчас занимаются благоустройством территории, чтобы всем посетителям было комфортно находиться в Херсонесе. В учреждении соблюдены всех меры безопасности.