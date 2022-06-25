Музеи, квесты и природа. Отдых на любой вкус можно найти в Калининграде

Сходить в музеи или отправиться на квест — и то, и другое можно сделать в Калининграде. RT рассказал о том, как можно провести летний отпуск в городе.

Новый ролик о российских городах, где можно отлично отдохнуть летом, показал RT. В нем рассказывается о достоинства Калининграда.

Любой турист сможет найти там развлечение на свой вкус. Например, для любителей спокойного, но интересного отдыха, откроют двери музеи и памятники архитектуры Калининграда. Ну а те, кому по душе активные развлечения, могут обратить свое внимание на парусные яхты и квесты.

Всех гостей регион порадует своими красотами и пейзажами. Путешественники смогут насладиться невероятными закатами и, конечно же, увидеть знаменитую Куршскую косу.

Выходные и следующую неделю в Подмосковье сохранится жаркая погода. В некоторые дни столбики термометров будут подниматься выше +30 градусов. Многие люди поедут отдыхать к водоемам — в регионе организовано больше двухсот прибрежных зон. Добраться на них можно на сотнях автобусов и трамваев.