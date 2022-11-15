Путешествия 15 ноября 2022, 15:22 МТС запустила сервис бронирования отелей Unsplash

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Россияне смогут бронировать отели по всей России при помощи нового сервиса от MTC. В планах компании — запустить приложение для организации самостоятельных путешествий. Рассказываем подробности

Уже сейчас благодаря новой интернет-платформе жители Московского региона смогут выбрать и забронировать отель с гарантией заселения. В компании планируют ввести и другие полезные функции для организации самостоятельных путешествий — покупка билетов, организация экскурсий, билеты на концерты и многое другое.

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Сегодня на сайте сервиса travel.mts.ru около 14 тысяч гостиниц и отелей по всей России, а также несколько сотен в Турции. Вариантов множество — от бюджетного до эксклюзивного. Их количество на сайте будет расти, в том числе за счет зарубежных объектов. Оплатить бронь можно в рублях с карты любого банка. Для удобства абонентов уже разрабатывают мобильное приложение. Процесс выбора и бронирование гостиниц упростится до пары кликов.

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По данным компании объем турпотока по России в январе — июне 2022 года вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом самыми активными путешественниками стали жители Московского региона. Помимо привычных направлений они стали чаще ездить в удаленные места, среди которых Чечня, Якутия, Дагестан, Горный Алтай и Камчатка.

«Мы рассчитываем, что наша платформа повысит удобство путешествий по стране, а также уровень доверия российским сервисам бронирования отелей», — прокомментировал запуск российского сервиса генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.