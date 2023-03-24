24 марта 2023, 12:57
МТС назвала самые популярные места для уик-энда в Подмосковье
Специалисты МТС определили самые популярные места в Подмосковье, где жители столицы предпочитали проводить выходные минувшей зимой. Самыми популярными стали города Дмитров и Коломна.
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Для составления рейтинга эксперты использовали статистику сервиса бронирования отелей МТС Travel и данные мобильного трафика. Исследование показало, что интересом у москвичей пользовались места не только для активного отдыха — катания на лыжах и сноубордах, но и для экскурсионного туризма.
Каждую четвертую поездку москвичи совершали в ставшие самыми популярными Дмитров и Коломну. На эти города, богатые достопримечательностями, пришлось по 13% или более четверти от всех бронирований в регионе. Всего на первые десять популярных направлений приходится около 60% всех поездок.
Топ-10 мест Подмосковья, ставших популярными у туристов зимой 2023 года
- Дмитров, вокруг которого сосредоточены современные базы отдыха и трассы для беговых и горных лыж;
- Коломна с древним кремлем и оригинальными музеями;
- Зеленоградский район, где множество отелей для семейного отдыха;
- Солнечногорский район, где также много удобных отелей для отдыха с детьми;
- Домодедовский район с развитой сетью отелей;
- Сергиев Посад с Троице-Сергиевой Лаврой;
- Воскресенск, известный историческими памятниками;
- Серпухов — один из старейших городов России, известный монастырями, соборами и музеями;
- Истринский район с музейно-выставочным комплексом «Новый Иерусалим» и несколькими горнолыжными трассами;
- Старая Купавна с горнолыжными комплексами и историческими памятниками.
Большинство туристов — 71% — останавливались в отелях, половина из них выбирали отели «три звезды». Еще 10% путешественников предпочли остановиться в апартаментах. Остальная доля бронирований пришлась на хостелы и гостевые дома.
В МТС рассказали, что компания особое внимание уделяет покрытию и емкости сети в Подмосковье, чтобы качественные звонки и Интернет были доступны на территории всей агломерации.
На сегодняшний день сеть LTE МТС запустили на всех трассах региона — она охватывает более 90% населенных пунктов Московской области, а средняя скорость мобильного интернета составляет около 60 Мбит/с. С такими параметрами электронные книги и мобильные приложения открываются за несколько секунд. А на загрузку фильма весом около 1,5 ГБ потребуется две минуты. Все это позволяет чувствовать себя как дома даже вдалеке от него.
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