Москву признали самым популярным регионом России среди иностранных туристов

Московскую онлайн-платформу для туристов запустят в 2020 году Подробнее

Тройка лидеров рейтинга аналогична прошлогодней. Москва уверенно лидирует. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Калининградская область. В пятерку также вошли Иркутская область и Бурятия.

В 2018 году в Москве побывали 23,5 миллиона туристов. Около 5,5 миллиона из них приехали из-за рубежа. За первые шесть месяцев 2019 года достопримечательности столицы осмотрели 11,5 миллиона человек. Это на 32,4% больше, чем за первое полугодие 2018-го.

Больше всего любят приезжать в Москву туристы из Израиля, Франции, Китая, Италии и Германии.