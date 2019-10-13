Москву признали самым популярным регионом России среди иностранных туристов
В 2019 году российская столица стала самым посещаемым иностранными туристами городом. В основу рейтинга легли данные одного из картографических сервисов. Учитывалось количество скачиваний иностранцами карт городов России в течение трех летних месяцев. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
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Тройка лидеров рейтинга аналогична прошлогодней. Москва уверенно лидирует. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Калининградская область. В пятерку также вошли Иркутская область и Бурятия.
В 2018 году в Москве побывали 23,5 миллиона туристов. Около 5,5 миллиона из них приехали из-за рубежа. За первые шесть месяцев 2019 года достопримечательности столицы осмотрели 11,5 миллиона человек. Это на 32,4% больше, чем за первое полугодие 2018-го.
Больше всего любят приезжать в Москву туристы из Израиля, Франции, Китая, Италии и Германии.