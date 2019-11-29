Москву признали лучшим туристическим городом

Столица России Москва была признана экспертами World Travel Awards победительницей в номинации «Лучшее туристическое направление. Город». Конкуренцию ей составляли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Лиссабон, Сидней, Рио-де-Жанейро и Санкт-Петербург.

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Москва была выдвинута в четырех номинациях, сообщило РИА «Новости». Глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева сообщила агентству, что туристический «Оскар» является своего рода «знаком качества», и стал признаком того, что Москва укрепляет свои позиции как центр международного туризма.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько назвал награду заслуженной. По его мнению, столица России стала одним из самых интересных туристических направлений, и уверенно конкурирует с самыми известными туристическими мегаполисами. Он также посетовал, что Москва был и остается недооцененной туристической дестинацией (георафическая территория, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой группы туристов — прим.ред.).

«Для того чтобы мировой туристический бизнес и туристы осознали привлекательность российской столицы, должно было пройти определенное время. Я думаю, что мощным стимулом в сторону такого признания стало проведение в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году, где Москва произвела сильное впечатление на гостей мундиаля», — сказал он.