Путешествия 20 ноября 2023, 19:11 Москву и Петербург назвали самыми дешевыми новогодними направлениями в АТОР

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Дешевле всего отправиться на Новый год в другой город российским путешественникам будет в Москву и Санкт-Петербург. В более отдаленных от центра районах здесь можно найти размещение всего за две тысячи рублей. Об этом NEWS.ru сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По его словам, главный плюс Москвы и Петербурга состоит в том, что в эти города хорошо курсируют поезда, и тратиться на перелет необязательно.

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В список недорогих направлений также попали Подмосковье и Краснодарский край, а именно его прибрежные города.