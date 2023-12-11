Путешествия 11 декабря 2023, 15:39 Москвичам порекомендовали рассмотреть отдых на Новый год в Подмосковье или отправиться в поездку по Золотому кольцу

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Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с изданием «Москва 24» порекомендовал москвичам во время новогодних праздников рассмотреть отдых в Подмосковье или отправиться в путешествие по Малому Золотому кольцу России.

По его словам, такой отдых будет наиболее бюджетным.

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«Естественно, самый бюджетный отдых — всегда недалеко от дома, не покидая своего региона. Сел на автомобиль или на какую-то электричку и поехал», — сказал специалист.

Жителям Краснодарского края можно отдохнуть в Адыгее вместо дорогой Красной Поляны, а тем, кто проживает во Владивостоке, выехать за пределы города в заповедники.