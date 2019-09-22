Москва второй раз подряд вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий

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Американский телеканал считает российскую столицу лучшим местом для того, чтобы любоваться разноцветными осенними листьями.

Одними из лучших мест для прогулок в столице эксперты CNN назвали музей-заповедник «Царицыно» и «Коломенское». Там можно полюбоваться видами, наслаждаясь красотой природы, или же посетить экскурсии по бывшим резиденциям российских правителей.

В десятку лучших направлений для поездок осенью CNN также включил Мюнхен с его грандиозным фестивалем пива «Октоберфест», а также провинцию Британская Колумбия в Канаде, где можно увидеть гризли в дикой природе.

Осенью путешественников привлекают Карибы, в это время на пляжах не так многолюдно. Любителям экстрима подойдут чилийские Анды, где снижаются цены на лыжных курортах.

В топ-10 также вошли фестиваль огней Дивали в Индии, праздник «Озеро звезд» в Малави, фестиваль «Неделя пиратов» на Каймановых островах. Также осенью рекомендуется приехать на открытие футбольного сезона в США и захватывающие скачки в австралийском Мельбурне.