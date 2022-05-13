Москва стала самым популярным местом у туристов на майские праздники

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что Москва стала самым популярным городом у туристов на майские праздники. Об этом написала «Газета.ru».

Следом за столицей разместился Санкт-Петербург, популярность которого выросла на 25%, и Сочи — на 23%.

Четвертую и пятую строчку заняли Калининград и Минеральные Воды. Спрос на перелеты здесь вырос на 72% и 30% соответственно. Далее следуют Екатеринбург, Махачкала, Казань, Уфа и Волгоград.

Из зарубежных направлений наиболее востребованными оказались Армения, Таджикистан и Турция. Кроме того, туристы часто бронировали перелеты в Киргизию, Казахстан, Белоруссию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан и Израиль.