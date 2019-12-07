Москва рассчитывает на рекордное число туристов в 2019 году

По словам градоначальника, туристический бизнес «занимает в экономике столицы около триллиона рублей».

Он уточнил, что с учетом тех, кто приезжает на экскурсии без ночевки, мегаполис уже посетили около 40 миллионов путешественников. Собянин напомнил, что Москву признали лучшим городом для туризма в 2019 году.

Москву признали лучшим туристическим городом Подробнее

В 2018 году в столицу приехали 23,5 миллиона туристов — тех, кто останавливался в городе хотя бы на одну ночь. По сравнению с 2010 годом турпоток вырос на 84% (тогда прибыли 12,8 миллиона человек). Большинство приезжих — 18 миллионов — были гражданами России.

Летом 2018 года число туристов увеличилось за счет болельщиков, купивших билеты на игры чемпионата мира по футболу. Всего за год Москву посетили 5,5 миллионов иностранцев. Чаще всего приезжие были гражданами Китая (803,6 тысячи человек), Германии (321,9 тысячи), Франции (149,3 тысячи), Израиля (144,3 тысячи) и США (137,8 тысячи).