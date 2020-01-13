Москва оказалась не самым дорогим городом по стоимости гостиниц

Самыми высокими оказались цены на проживание в гостиничных номерах Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь средняя стоимость ночи в гостинице составила 4,3 тысячи рублей.

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с 3,7 тысячи рублей за ночь.

Москва заняла лишь третье место в этом рейтинге со средней стоимостью ночи в гостинице 3,2 тысячи рублей.

На четвертом месте с ценой 3,1 тысячи рублей оказался Камчатский край.

Наименьшие средние цены обнаружили в Республике Алтай (842 рубля), Рязанской области (989 рублей), а также Ингушетии (1052 рубля), Алтайском крае (1064 рубля) и Астраханской области (1081 рубль), сообщил сайт «Политика сегодня».

Достаточно небольшой оказалась и средняя стоимость ночи в гостиницах Санкт-Петербурга — 1547 рублей.