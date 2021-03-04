Москва и Петербург подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

Главы комитетов по развитию туризма Москвы и Санкт-Петербурга, Елена Проничева и Сергей Корнеев подписали соглашение о сотрудничестве городов в сфере туризма, сообщило ИА «Невские новости».

Уточняется, что благодаря такому решению получится преодолеть последствия пандемии коронавируса.

«Петербург и Москва — это самые привлекательные туристические центры нашей страны. У нас прекрасные транспортные связи, поэтому мы являемся крупнейшими поставщиками туристов друг другу», — подчеркнул Корнеев.

По словам Проничевой, города сотрудничают уже довольно давно, но теперь отношения оформлены официально. В первую очередь планируется проинформировать жителей о туристических возможностях. Это послужит стимулом к путешествиям.