  • Московскую онлайн-платформу для туристов запустят в 2020 году

    28 сентября 2019, 06:00

    Светлана Степанова

    Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление цифровой платформы, которая поможет туристам познакомиться с российской столицей. Она будет состоять из сайта и приложения для смартфонов. Об этом сообщили «Известия».
    Московскую онлайн-платформу для туристов запустят в 2020 году

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    С помощью новых цифровых сервисов приехавшие в Москву смогут бронировать жилье, анализировать расписание транспорта, выбирая оптимальный маршрут, читать описания различных объектов и так далее. При дальнейшей разработке платформа будет позволять даже оформлять электронную визу, чтобы приехать в Россию в качестве туриста.

    Инновационная платформа даст возможность каждому желающему составить уникальный маршрут. По сути, система станет консолидацией городских сервисов, услуг и достопримечательностей. Служба поддержки будет работать в формате 24/7, а сами ресурсы переведут на шесть языков.

    Туристы ежегодно приносят в бюджет Москвы более 120 миллиардов рублей. Столичный мэр отметил: это солидный вклад в экономику мегаполиса.

    Платформе дадут название Russpass. Ее разработкой занимается правительство Москвы и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.