Московскую онлайн-платформу для туристов запустят в 2020 году

Полюбоваться красотой знаменитых храмов. Выставка «Золотое Подмосковье» открылась в Мособлдуме Подробнее

С помощью новых цифровых сервисов приехавшие в Москву смогут бронировать жилье, анализировать расписание транспорта, выбирая оптимальный маршрут, читать описания различных объектов и так далее. При дальнейшей разработке платформа будет позволять даже оформлять электронную визу, чтобы приехать в Россию в качестве туриста.

Инновационная платформа даст возможность каждому желающему составить уникальный маршрут. По сути, система станет консолидацией городских сервисов, услуг и достопримечательностей. Служба поддержки будет работать в формате 24/7, а сами ресурсы переведут на шесть языков.

Туристы ежегодно приносят в бюджет Москвы более 120 миллиардов рублей. Столичный мэр отметил: это солидный вклад в экономику мегаполиса.

Платформе дадут название Russpass. Ее разработкой занимается правительство Москвы и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.