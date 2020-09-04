Московские аэропорты получили новые тепловизоры

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево получили новые переносные тепловизоры. С их помощью можно выявить людей с повышенной температурой тела в движущемся потоке.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Российской Федерации.

Роспотребнадзор определил перечень из 140 пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, говорится в сообщении. В них содержится требование об оснащении либо дооснащении переносными тепловизорами.

В столичные аэропорты поступила первая партия комплексов. Во Внуково поступили пять переносных тепловизоров, в Домодедово — семь, а в Шереметьево — десять.

В ряде пунктов пропуска успешно функционируют тепловизионные комплексы. Они помогут выявить в большом движущемся потоке людей тех граждан, у которых повышена температура тела.

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