Море на российских курортах назвали необычно теплым для июля

Море на курортах России прогрелось до +24... +26 градусов — для начала июля вода «необычно теплая», рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это сулит длинный бархатный сезон.

«В Евпатории, Алуште, Феодосии море прогрелось до +24 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике — до +25 градусов, а в Сочи даже +26 градусов», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такая высокая температура воды — «залог продолжительного бархатного сезона». По его словам, бархатный сезон будет дольше прошлогоднего, который завершился в начале октября.

Летом 2022 года россияне в основном выбирают для отпуска отечественные курорты. По данным аналитиков сервиса бронирования путевок Travelata.ru, больше половины путешественников будут отдыхать в родной стране. Число жителей, которые планируют отправиться в Турцию, уменьшилось до 33% — в прошлом году таких было более 50%. Средний чек на путевки по России — 72 тысячи рублей.

Этим летом РЖД запустят 144 поезда для перевозок на южные курорты России. В Кисловодск, Краснодар, Новороссийск, Адлер и Анапу прибудет до 90 пассажирских составов.