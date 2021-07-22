Момент аварии с тремя машинами на юге Петербурга попал на видео

Столкновение трех иномарок произошло на проспекте Народного Ополчения в Кировском районе Санкт-Петербурга. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как машина на скорости выезжает на встречную полосу, задев параллельно двигающийся автомобиль.

Выехав вперед она почти лоб в лоб врезается в едущую навстречу легковушку, которая от удара вылетела на разделительный газон. Остальные две машины развернулись на месте.

Как сообщил источник «360» в правоохранительных службах северной столицы, столкнулись Hyundai Solaris, Ford Mondeo и Honda Accord. Травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Сайт 78.ru со ссылкой на очевидцев уточнил, что в больницу в тяжелом состоянии увезли женщину и ребенка, которые были пассажирами пострадавшего автомобиля такси.