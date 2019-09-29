Молодежь отказалась экономить на путешествиях

Молодежь, принадлежащая к поколению Z, отказалась экономить на путешествиях. Родившиеся после 1995 года юноши и девушки скорее урежут другие расходы, но обязательно отложат деньги на туризм.

Исследование, проведенное по заказу сервиса бронирования жилья Booking.com, свидетельствует, что 60% российской молодежи отказывается экономить, если речь идет о путешествиях. Если говорить об общемировой тенденции, то доля такой молодежи на планете составляет внушительные 47%. Результатами опроса поделился сайт «РБК».

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Молодежь поколения Z отличается тем, что заранее планирует свои дальние поездки. У большинства из них уже давно составлен заветный список из нескольких городов и континентов, где они собираются побывать в течение ближайших 10 лет. Каждый третий участник исследования заявил, что приготовил себе не менее пяти «грандиозных» вояжей. Более половины — 52% — поделились мечтой в эти 10 лет обязательно побывать хотя бы в одном «экстремальном» месте на планете.

Представители этого поколения предпочитают путешествовать в одиночку, с рюкзаком на спине. Таких в мире в среднем 18%, в России — 11%. На утоление жажды странствий они готовы даже потратить свободный от учебы год.