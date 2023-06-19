Путешествия 19 июня 2023, 04:07 «Могут руку отрезать». Россиянам назвали 4 страны, в которых нужно проявлять осторожность Турагент Мельник: россиянам нужно проявлять осторожность в Грузии и Арабских Эмиратах Freepik

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После сообщений о хамском отношении к российским туристам в ряде отелей в Турции «Вечерняя Москва» выяснила, в каких странах путешественникам из РФ действительно небезопасно находиться. Турагент Николай Мельник отметил, что сообщения об уничижительном обращении с гражданами России «раздуты до предела».

Особую осторожность россиянам стоит проявлять в столице Грузии, отметил специалист. В регионах к туристам из России относятся очень доброжелательно, как «в лучшие годы СССР», а в Тбилиси можно услышать неприятные комментарии.

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«Здесь вопрос в менталитете. И дело даже не в россиянах», — отметил Мельник и добавил, что грузины просто устали от наплыва туристов.

В Венесуэле стоит быть настороже, и не только россиянам, так как страна считается довольно криминальной.

«Стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район, и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить», — предупредил турагент.

В ОАЭ россиян могут наказать исключительно за правонарушение, как и любого другого иностранца. Арабские эмираты — страна мусульманская, русских туристов иногда привлекают к ответственности за неподобающее поведение.

В Доминикене россияне могут стать жертвой мафиозных разборок, если окажутся на окраинах курортных городов. Мельник предупредил, что в стране очень высокая преступность.