Младенец получил пролежни и некроз в роддоме Дербента | 360°

Путешествия 12 октября 2022, 00:17 Поделиться Telegram

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Viber Младенец получил пролежни и некроз в роддоме Дербента Прокуратура Дагестана: в роддоме Дербента у ребенка появились пролежни и некроз РИА «Новости»

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Ребенок получил некроз и пролежни, когда находился в роддоме Дербента. Он провел там почти месяц. Сейчас следователи работают с материалами прокурорской проверки.

Прокуратура Дагестана сообщила, что в июле 2022 года в Дербентской центральной больнице родился младенец, которого поместили в реанимацию. Там он пробыл 20 дней. Сотрудники больницы положили под ноги новорожденного резиновую грелку с водой. Из-за трещины на грелке и подтекания горячей воды ребенок получил ожоги.

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В августе младенца перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева в Махачкалу. При поступлении на его теле обнаружили некрозы и пролежни III стадии.

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«Прокуратура Дербента провела проверку по обращению местного жителя о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, они изъяли из медицинских учреждений необходимую документацию. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании.

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