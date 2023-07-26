Путешествия 26 июля 2023, 10:28 Мишустин указал на рост привлекательности путешествий по России Мишустин: путешествия по России становятся все более привлекательными Pressfoto / Freepik

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Привлекательность путешествий по России растет, что способствует увеличению внутреннего туристического потока. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, его слова привел ТАСС.

Глава кабмина отметил, что внутренний поток туристов в стране повышается. Здесь играют роль внешние факторы, но не только они, указал Мишустин.

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«Важно отметить, что путешествия по России становятся все более привлекательными», — подчеркнул премьер-министр.

Председатель правительства также сообщил, что российские власти поэтапно решают задачу комплексного развития туризма. За два года на эти цели по профильному нацпроекту направили свыше 100 миллиардов рублей, сказал Мишустин.

Он призвал выводить качество отечественного туристического сервиса на принципиально новый уровень, учитывая потенциальный спрос россиян. Очень важно повысить транспортную доступность и модернизировать гостиничную базу, отметил премьер-министр.

Президент России Владимир Путин тоже говорил о резком росте внутреннего туризма. По словам главы государства, развитие инфраструктуры повысило интерес россиян к путешествиям внутри страны.