Путешествия 26 июля 2023, 11:01 Мишустин призвал взять безопасность туристов под особый контроль Премьер-министр Мишустин поручил тщательней следить за качеством туристических услуг РИА «Новости»

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Несмотря на мораторий на проверки бизнеса, качество оказания туристических услуг и их безопасность нужно контролировать. Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма на Алтае призвал обратить на это особое внимание, сообщил ТАСС.

Председатель правительства прокомментировал ДТП в Чемальском районе, где перевернулся грузовик с туристами. Михаил Мишустин заявил, что по предварительной информации, машина оказалась неисправной, а организаторы экскурсии работали неофициально.

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«Мы делаем мораторий, говорим часто, что избыточно какое-то давление, но бывают вещи, с которыми надо считаться всем. И, конечно, то, что касается жизни, безопасности людей, должно быть под особым контролем», — сказал он.

Федеральные и региональные органы власти, по словам премьер-министра, должны обратить самое серьезное внимание на оказание туристических услуг. Он посоветовал искать решение проблем совместно с представителями отрасли.

Авария случилась утром 25 июля. В пути к Каракольским озерам перевернулся автомобиль ГАЗ-66 с 15 туристами, большинство из которых — дети. По информации МВД по Республике Алтай, 41-летний водитель не справился с управлением. Погиб 26-летний пассажир, еще 12 человек получили травмы.