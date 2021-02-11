Мишустин попросил экспертов подумать о строительстве домов на воде

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил специалистов Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора, МЧС и Росреестра подумать о перспективах использования домов на воде. Ведомства должны подготовить доклад к лету, сообщила «Парламентская газета».

Как считают депутаты Госдумы РФ, проживание в хаусботах будет привлекательным для туристов и россиян, желающих отдохнуть на природе. Официального статуса у таких домов в нашей стране пока нет.

Уточняется, что такие дома конструируют специальным образом. Их ставят на плавучую платформу, которая изготавливается из дерева, железа или бетона. Есть хаусботы, у которых нет двигателя. Они пришвартованы к берегу и подключены к электросети и водопроводу.

Впервые эти жилища появились в США начале XX века, а потом тренд на них распространился по Европе.