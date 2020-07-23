Минтранс разъяснил, как вернуть деньги за отмененные рейсы

Россиянам вернут деньги за отмененные рейсы, если это произошло из-за ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности. Средств придется ждать три года или потратить их на другой посадочный талон.

Процедуру возврата денег за билеты объяснили в Минтрансе РФ. Информация размещена на сайте министерства.

Поправки в Воздушный кодекс обязали авиакомпанию вернуть пассажиру средства, потраченные на билет, даже если он был невозвратный. Такое возможно как в том случае, если рейс отменили, так и когда человек сам принял решение не лететь.

Правила касаются билетов на рейсы между Россией и Китаем с датой вылета с 1 февраля 2020 года. Они же действуют и для посадочных талонов, приобретенных на внутренние и международные рейсы с 18 марта. Сам билет должен быть куплен до 1 мая.

В Минтрансе уточнили, что есть два способа вернуть деньги. Билет можно использовать как ваучер и расплатиться им за новый полет и другие услуги авиакомпании. Если же пассажир хочет получить средства назад, то придется ждать три года с даты отправления рейса.

Раньше срока деньги вернут инвалидам I и II групп, сопровождающим инвалида I группы или ребенка со II группой инвалидности лицам, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям. Возврат оплаты перевозчик должен произвести в течение 10 дней с момента получения соответствующего заявления.

Устанавливать ограничения по принятию ваучера при условии наличия билетов в продаже авиакомпании не смогут.

Весь срок возврата денег за билет на сумму будут начислять проценты. Они положены за пользование денежными средствами.