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    23 июля 2020, 13:09

    Минтранс разъяснил, как вернуть деньги за отмененные рейсы

    Александра Ломейко

    Россиянам вернут деньги за отмененные рейсы, если это произошло из-за ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности. Средств придется ждать три года или потратить их на другой посадочный талон.
    Минтранс разъяснил, как вернуть деньги за отмененные рейсы

    Процедуру возврата денег за билеты объяснили в Минтрансе РФ. Информация размещена на сайте министерства.

    Поправки в Воздушный кодекс обязали авиакомпанию вернуть пассажиру средства, потраченные на билет, даже если он был невозвратный. Такое возможно как в том случае, если рейс отменили, так и когда человек сам принял решение не лететь.

    Правила касаются билетов на рейсы между Россией и Китаем с датой вылета с 1 февраля 2020 года. Они же действуют и для посадочных талонов, приобретенных на внутренние и международные рейсы с 18 марта. Сам билет должен быть куплен до 1 мая.

    В Минтрансе уточнили, что есть два способа вернуть деньги. Билет можно использовать как ваучер и расплатиться им за новый полет и другие услуги авиакомпании. Если же пассажир хочет получить средства назад, то придется ждать три года с даты отправления рейса.

    Раньше срока деньги вернут инвалидам I и II групп, сопровождающим инвалида I группы или ребенка со II группой инвалидности лицам, ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям. Возврат оплаты перевозчик должен произвести в течение 10 дней с момента получения соответствующего заявления.

    Устанавливать ограничения по принятию ваучера при условии наличия билетов в продаже авиакомпании не смогут.

    Весь срок возврата денег за билет на сумму будут начислять проценты. Они положены за пользование денежными средствами.

    Новости SMI.FM