Путешествия 13 июля 2023, 17:50 Минтранс опроверг информацию о возможном росте стоимости авиабилетов на 40% Замминистра транспорта Чалик: оснований для увеличения стоимости авиабилетов на 40% нет Freepik

Читать 360tv в

Информация о том, что стоимость билетов может вырасти на 40%, не имеет оснований. Такое заявление сделал заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, написал ТАСС.

Замминистра ведомства отметил, что стоимость билетов на самолеты традиционно увеличивается в летний период — это позволяет компенсировать недополученную прибыль «низкого» сезона.

Реклама

«По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается», — сказал он.

При этом авиакомпании не устанавливают слишком завышенные тарифы, потому что это ограничивает спрос. По последним данным, с начала 2023 года по май стоимость билетов на внутренние рейсы выросла на 6,2%, то есть на 420 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Самыми востребованными направлениями среди российских туристов оказались Москва и Ереван. В топе также оказались Петербург, Сочи, Екатеринбург, Махачкала и Минводы.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка. «Дорого и неудобно» было лететь в Тбилиси и Белград, остальные тарифы обыкновенные.