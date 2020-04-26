Минкомсвязи анонсировало новый график вывозных рейсов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что в ближайшие дни оставшиеся за границей россияне смогут вернуться домой на вывозных рейсах из Гоа, Кампрани, Дубая, Бангкока, Мале (Мальдивы), Тель-Авива, Рима, Шри-Ланки и Фиджи.

Как указано в Telegram-канале ведомства, 26 апреля состоится рейс № SVR3804 «Дубай — Уфа — Екатеринбург», на котором должны вернуться домой 159 пассажиров. Взлет назначен на 13:50 местного времени.

В тот же день из Гоа в Уфу и Нижний Новогород, а также из Бангкока в Иркутск и Самару, сможет вылететь 141 человек.

Вечером 26 апреля из Бангкока в Южно-Сахалинск вылетит еще один самолет с 89 пассажирами на борту. В тот же день состоится рейс «Нанди (Фиджи) — Денпасар — Бангкок — Сургут».

Ранее назначенный на 26 апреля рейс № SBI5712 «Пхукет (Таиланд) — Новосибирск» отложен на неопределенное время в связи с низкой наполняемостью.

Рейсы «Камрани — Новосибирск — Иркутск», а также «Ереван — Санкт-Петербург — Москва» запланированы на 27 апреля. В Россию должны вернуться 104 человека.

Рейс «Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва» запланирован на 28 апреля.

Рейсы с Мальдив, из Италии со Шри-Ланка в графике поставлены на 29 апреля.

Минкомсвязи ранее сообщало, что из-за пандемии коронавируса около 50 тысяч россиян не может вернуться из-за границы домой.