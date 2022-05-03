Министр туризма Кубы заявил, что в республике делают ставку на российских туристов

Кубинские власти продолжат делать ставку на российский туризм, несмотря на сложности с авиаперелетами и финансами. Об этом РИА «Новости» сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде.

«Россия имеет большое значение для кубинского туризма, мы думаем, что она будет между вторым и четвертым по значимости рынком, уступая из-за расстояния только Канаде и кубинцам, проживающим за границей», — заявил Гранде.

Министр выразил сожаление, что российская делегация не будет присутствовать на международной туристической ярмарке, которая пройдет на курорте Варадеро с 3 по 7 мая. Россия должна быть почетным гостем мероприятия в 2022 году.

В 2021 году на Кубе отдыхали 146 155 россиян, это наибольшее количество туристов, согласно данным Национального бюро статистики и информации (ONEI). Из Канады в республику прилетело 68 944 туриста, третьи по численности — проживающие за границей кубинцы.