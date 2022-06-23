Министр туризма Крыма Волченко назвал самые интересные места на полуострове

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко рассказал, какие места обязательно нужно посетить на полуострове. Об этом написала Общественная служба новостей.

«Крым разный, здесь можно найти многое и для культурного отдыха, для культурно-познавательного туризма, есть интеллектуальные варианты времяпровождения, спортивные, существует и ночная жизнь. Безусловно, стоит посетить комплекс ялтинских дворцов, нужно побывать на западном побережье, на восточных песчаных пляжах», — сказал министр.

Он посоветовал посетить комплекс «Малый Иерусалим», а автомобилистам — заехать в Керчь, где есть Музей древности. Для любителей вина будет очень интересен проект винной дороги Крыма, в котором принимают участие порядка 35 винодельческих хозяйств.