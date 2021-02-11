Министр туризма Крыма сообщил о планах сделать курорты круглогодичными

Министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко рассказал о планах развития туристической отрасли на полуострове, сообщило РИА ФАН.

Он подчеркнул, что эта сфера в регионе является стратегически важной. По словам министра, необходимо оптимизировать гостевое пространство Крыма для работы в течение всего года.

«Вообще, конечно, туристическая сфера в Крыму — стратегическая отрасль, которая и по мировым данным, и по нашим тоже, формирует вокруг себя порядка 50 отраслей. При этом есть вопрос обеспечения круглогодичности курортов, поскольку текущая рентабельность нам менее интересна, чем по году», — заметил Волченко.

Активность и зимой и летом позволяет сохранять персонал и обеспечить более выгодные условия при трудоустройстве. Помимо прочего, это и экономически более выгодно с точки зрения налоговых поступлений, которые сейчас составляют порядка 3,6 миллиарда рублей. Министр пояснил, что в 2021 году Крым будет готов принять 10 миллионов туристов.