Путешествия 28 декабря 2023, 08:06 Минэкономразвития представило план улучшения инфраструктуры для автотуристов «Коммерсант»: Минэкономразвития разработало концепцию автотуризма до 2035 года Unsplash

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Министерство экономического развития по поручению президента направит правительству концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Ведомство описало в документе налоговые преференции, субсидии и льготы бизнесу в случае создания инфраструктуры для автотуристов. В плане также предусмотрели синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов с планами дорожников.

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Представители туриндустрии среди ключевых направлений выделили развитие кемпингов, а в Минэкономики — расширение рынка проката автодомов.

По информации издания, эксперты предложили занести дороги у значимых туристических объектов в отдельную категорию и содержать их за счет федерального бюджета страны.

Ранее в Турции решили пересмотреть популярный формат all inclusive в отелях. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, многие страны хотят оптимизировать расходы, но отказываться от востребованной системы они не будут.