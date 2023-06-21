Путешествия 21 июня 2023, 19:14 Минэкономразвития: Китай предоставит России список туроператоров для безвизовых поездок в течение 14 дней

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В течение двух недель китайская сторона составит и передаст России список туроператоров, которых допустят до безвизовых поездов. Об этом сообщило НСН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

Первые безвизовые поездки должны будут случится уже текущим летом. Готовится межправительственное соглашение, в рамках которого обе стороны смогут возить туристов. Первый квартал 2023 продемонстрировал увеличение турпотока из Китая в Россию в пять раз до 25 тысяч путешественников. Кроме того, в планах у властей в этом году запустить электронные визы.

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