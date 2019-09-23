Михаил Мальцев: банкротство Thomas Cook не отразится на работе «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

По мнению Мальцева, для волнений нет никаких оснований, поскольку на данном этапе для уральских компаний нет каких-то реальных угроз. В подтверждение своих слов он сослался на разговор с директором компании «Интурист» Сергеем Толчиным, который обозначил, что в работе предприятия сбоев не будет.

В свою очередь туроператор «Библио-Глобус» также пообещал, что работа будет продолжена в штатном режиме, несмотря на банкротство Thomas Cook.