Михаил Мальцев: банкротство Thomas Cook не отразится на работе «Интуриста» и «Библио-Глобуса»
Исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев заверил ИА Ura.ru, что банкротство британской компании Thomas Cook никак не отразится на работе российских туристических предприятий «Библио-Глобус» и «Интурист». Британский тургигант является их владельцем.
По мнению Мальцева, для волнений нет никаких оснований, поскольку на данном этапе для уральских компаний нет каких-то реальных угроз. В подтверждение своих слов он сослался на разговор с директором компании «Интурист» Сергеем Толчиным, который обозначил, что в работе предприятия сбоев не будет.
В свою очередь туроператор «Библио-Глобус» также пообещал, что работа будет продолжена в штатном режиме, несмотря на банкротство Thomas Cook.