Россияне вновь смогут получать загранпаспорта на 10 лет | 360°

Путешествия 20 сентября 2022, 11:50 Поделиться Telegram

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Viber Россияне вновь смогут получать загранпаспорта на 10 лет МИД возобновил прием заявок на выдачу загранпаспортов на 10 лет РИА «Новости»

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МИД снова начал принимать документы на выдачу загранпаспортов, срок действия которых составляет 10 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Услуга доступна с 20 сентября.

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«В системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет», — сообщили представители МИД.

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Такой загранпаспорт относится к документам нового образца. Он содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца.

Такой загранпаспорт оформляют в течение одного месяца в случае, если документы поданы в отделение по месту жительства. Если же заявитель имеет допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, то срок ожидания составит до трех месяцев.

Датой подачи заявления считается день предоставления всех необходимых документов включая фотографии нужного формата.

Ранее оформление загранпаспорта со сроком действия 10 лет был приостановлен в связи с техническими сложностями. Представители МИД сообщали, что мера была связана с необходимостью переформатирования носителя.

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