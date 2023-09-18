Путешествия 18 сентября 2023, 22:22 МИД сделал предупреждение россиянам МИД призвал россиян тщательно оценивать риски при поездках за границу Freepik

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Россиянам стоит с осторожностью относиться к поездкам в недружественные страны. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

«Вновь акцентируем необходимость тщательно взвешивать все риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах», — написали в документе.

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Жителей РФ призвали тщательно прислушиваться к предупреждениям МИД России, быть бдительными и выдержанными. Также в ведомстве отметили, что люди, пересекшие границу, самостоятельно передают себя юрисдикции другой страны. Они должны соблюдать нормы и законы того государства, в котором находятся.

В МИД заявили, что у стран Европейского союза не получится «отсидеться» за спиной у Брюсселя. Им придется нести ответственность в случае намеренного ущемления прав жителей России.

Ранее стало известно, что Польша запретила въезжать на территорию страны водителям легковых машин с российскими номерами. При этом неважно, гражданин какой страны будет сидеть за рулем такого автомобиля.