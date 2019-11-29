МИД РФ: российские специалисты могут проинспектировать аэропорты Египта до конца года
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов рассказал, что российская инспекция египетских аэропортов может пройти до окончания 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
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«Надо решить необходимые проблемы для того, чтобы как можно скорее возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — заявил Богданов
Кроме того, сообщается, что власти Египта изучают российские предложения по безопасности аэропортов курортов, сообщил сайт «Русская планета».