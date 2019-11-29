МИД РФ: российские специалисты могут проинспектировать аэропорты Египта до конца года

Слетать в Египет на Новый год не получится Подробнее

«Надо решить необходимые проблемы для того, чтобы как можно скорее возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — заявил Богданов

Кроме того, сообщается, что власти Египта изучают российские предложения по безопасности аэропортов курортов, сообщил сайт «Русская планета».