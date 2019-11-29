  • МИД РФ: российские специалисты могут проинспектировать аэропорты Египта до конца года

    29 ноября 2019, 16:22

    Ирина Нагайникова

    Заместитель главы МИД России Михаил Богданов рассказал, что российская инспекция египетских аэропортов может пройти до окончания 2019 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    «Надо решить необходимые проблемы для того, чтобы как можно скорее возобновить рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — заявил Богданов

    Кроме того, сообщается, что власти Египта изучают российские предложения по безопасности аэропортов курортов, сообщил сайт «Русская планета».